الاتحاد العراقي لرفع الأثقال: حقننا انجازاً في بطولة آسيا للناشئين والشباب

شفق نيوز/ حقق لاعب منتخب شباب العراق برفع الأثقال، ابراهيم محمد، الوسام النحاسي في منافسات وزن 67 كغم لفئة 17 عاماً في بطولة آسيا لفئتي الناشئين والشباب في العاصمة الهندية نيودلهي بمشاركة 19 منتخباً آسيوياً.

وحقق محمد الوسام النحاسي في منافسات فعالية الخطف رافعاً 118 كغم وهو رقم جيد يبشر بمستقبل واعد له.

ويُشارك العراق في منافسات البطولة القارية بوفد مؤلف من أربعة لاعبين هم إبراهيم محمد، وحافظ علاء، وكرار عباس وعلي حازم تحت إشراف المدربين حيدر عبد الله وحازم داود، والمدير الفني صباح زبون.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز إن "الحصول على المركز الثالث في بطولة آسيا هو انجاز يجب الوقوف عنده، لذا فإن الاتحاد سيتابع اللاعب ويعمل على توفير كل ما يحتاجه من مستلزمات النجاح ليواصل تألقه في المحافل القادمة".

تجدر الاشارة الى ان الرباع ابراهيم محمد جاء في المركز الرابع بفعالية النتر بعد أن حقق 136 كغم، كما أحرز المركز الرابع بالمجموع بعد أن حقق 254 كغم.