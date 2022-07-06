الاتحاد العراقي: شكل الدوري الممتاز وعدد الفرق الهابطة بيد الهيئة العامة حصراً

شفق نيوز / أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد العراق لكرة القدم، علي جبار، يوم الأربعاء، شكل الدوري الممتاز لكرة القدم، وتحديد عدد فرق الهبوط لدوري الدرجة الأولى، بيد الهيئة العامة للاتحاد حصراً.

وقال جبار، خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الدوري يجب أن يكون 20 نادياً كما هو مثبت في اللوائح ومحدد في المواسم"، مستدركاً: "لا يجوز لاحد التلاعب به إلا عن طريق الهيئة العامة".

وأضاف أن "نزول فريقين أو أربعة فرق هي محيرة ولا بد أن يكون هناك وقت لتصفية كل هذه المتعلقات للخروج بدوري منتظم ودوري لا يظلم فيه احد ولا تسوده اي اخطاء وشوائب".

واشار جبار، إلى أن "هناك دستوراً ولوائح خاصة باتحاد الكرة هي التي تقود المقررات النهائية التي تخص هذا الشأن، ولايمكن لأحد تجاوزها"، موضحاً أن "الهيئة العامة الوحيدة من ستقرر شكل الدوري بشأن نزول وصعود عدد الفرق، وسيكون هناك قرار أخير لحل تضارب الآراء خلال الأيام المقبلة".

وخلص نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى القول: "كان من المفترض أن يتم تحديد عدد الفرق، قبل انطلاق مسابقات الموسم الماضي، لكن الاتحاد لم يحدد ذلك، ولهذا الاتحاد الآن في إحراج".