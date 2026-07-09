الاتحاد العراقي: دوري النجوم ينطلق في 14 آب ونظام جديد لكأس السوبر

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، مواعيد انطلاق مسابقات الموسم الكروي 2026-2027، مع اعتماد نظام جديد لبطولة كأس السوبر، وذلك بالتنسيق مع لجنة المسابقات.

ووفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، قرر الاتحاد انطلاق منافسات دوري نجوم العراق في 14 آب 2026، على أن تُقام مباريات كل جولة يومي الجمعة والسبت، مع اعتماد نظام يمنع تأجيل المباريات خلال الموسم لضمان انتظام الروزنامة.

كما حدد الاتحاد إقامة بطولة كأس السوبر العراقي في شهر كانون الأول المقبل، وفق نظام موسع جديد يشابه آلية بطولتي كأس السوبر الإسباني والإيطالي.

وفي السياق ذاته، تقرر انطلاق منافسات الدوري الممتاز العراقي في 9 أيلول 2026، بواقع جولة أسبوعية، وبمشاركة 20 نادياً، على أن يُقلص عدد الفرق في الموسم التالي ضمن خطة تطوير المسابقات المحلية.