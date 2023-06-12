الاتحاد العراقي: خمسة لاعبين لم يلتحقوا بمعسكر المنتخب في اسبانيا

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان خمسة لاعبين لم يلتحقوا "حتى الآن" بالمعسكر التدريبي في اسبانيا، ومن المقرر اكتمال العدد بتدريبات اليوم الاثنين.

وقال عضو اتحاد الكرة والناطق باسم الاتحاد احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين المحترفين لم يلتحقوا بتدريبات المنتخب بمعسكره في اسبانيا والذي بدأ أمس الأحد بسبب الحجوزات وهم أمير العماري وكيفن يعقوب وحسين علي والاي فاضل وميرخاس دوسكي، ومن المقرر ان يصلوا اليوم الاثنين الى اسبانيا والالتحاق بتدريبات اليوم".

وبين ان "عدداً من اللاعبين المحترفين وصلوا الى اسبانيا والتحقوا بصفوف المنتخب العراقي في اسبانيا وهم أسامة رشيد، زيدان إقبال، فرانس ضياء عبدالله باشنغ ، الآن محي الدين".

واضاف ان "المنتخب سيخوض خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى مع منتخب كولومبيا يوم 16 من الشهر الحالي في مدينة فالنسيا، والثانية ضد لينكولن ريد امبس بطل دوري جبل طارق يوم 20 من نفس الشهر بمدينة خيريز".

وكان وفد المنتخبِ الوطني العراقي وصل إلى مقر إقامته في مدينة خيريز الإسبانيّة عصر امس الأحد، وذلك استعداداً للدخول في معسكرٍ تدريبي للفترة من 12-20 حزيران الحالي .