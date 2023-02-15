الاتحاد العراقي: تسلمنا المبلغ المطلوب من الاتحاد الكوستاريكي ولا صحة لمباراة "صلح"

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعادة نظيره الاتحاد الكوستاريكي المبلغ المخصص لإقامة مباراة ودية سابقة بين منتخبي البلدين، فيما نفى الانباء عن طلب الاتحاد الكوستاريكي إقامة مباراة ودية بين المنتخبين "اعتذاراً" عما حصل.

وكان الاتحاد الكوستاريكي اتفق مع نظيره العراقي على إقامة مباراة ودية في محافظة البصرة في تشرين الثاني من عام 2022 قبل أن يتراجع الفريق عن إقامة هذه المباراة، وفشل المفاوضات التي جرت لمحاولة عدول الفريق الكوستاريكي عن قراره.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد الكوستاريكي دفع المبلغ المخصص مقابل اقامة مباراة ودية بين العراق وكوستاريكا، ودخل المبلغ فعلياً بحساب الاتحاد العراقي".

وأضاف بحر العلوم "لقد أغلق هذا الملف بعد أن أعاد الكوستاريكيون المبلغ مع الاعتذار للاتحاد العراقي"، مبينا أنه "لا صحة لوجود عرض من الاتحاد الكوستاريكي للاتحاد العراقي لخوض مباراة ودية اعتذارا لما بدر منهم".

وأشار بحر العلوم الى ان "الاتحاد العراقي تقبل اعتذار الاتحاد الكوستاريكي وانتهى الامر".

وكان رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، التقى قبل انطلاق مونديال قطر مع نظيره الكوستاريكي بغية اعادة المبلغ الذي سلم لكوستاريكا مقابل خوض لقاء ودي في البصرة قبل منافسات كأس العالم.

وكانت مواقع رياضية تداولت خبراً مفاده طلب الاتحاد الكوستاريكي من نظيره العراقي إقامة مباراة "صلح" بين الفريقين نظرا لعدم إقامة المباراة الودية بين البلدين، مع إعادة المبلغ الذي بذمة الكوستاريكيين.