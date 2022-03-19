الاتحاد العراقي: اختيار السعودية صدمة ولن نتراجع عن حقنا

شفق نيوز/ جدد الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم السبت، تأكيده بمواصلة الدفاع عن حقهِ باللعبِ في أرضه بعد قرارِ رفع الحظر الدوليّ عن الملاعب الكروية.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد يعتبر هذا الأمر من أولوياته، ولن يتنازلَ عن مُكتسبٍ جاءَ بعد سنواتٍ طويلةٍ من الحظر الدولي".

وأضاف أن "قرار الإتحاد الدوليّ اللعب أمام الإمارات في التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢ في أرضٍ محايدةٍ تم اختيارها في السعودية يعدُ صدمةً كبيرةً وغير مُنصفٍ وظالماً ومُجحفاً بحق كرةِ القدم العراقيّة".

وأوضح الاتحاد، أن "القرار الدولي لم يَستند إلى الحقائق الموجودةِ على أرضِ الواقع، إذ أن التَقارير الأمنيّة كانت ممهورةً بالإشادةِ وحالةِ الاستقرار التامّ والأمن المُستتب، وبعد وصولِ القرار الأولي أرسلَ الاتحاد العراقيّ رسالةً بمضمونٍ قوي وقانوني ورصينٍ إلى الاتحادِ الدولي من أجل العُدولِ عن قراره".

وتابع: "في حالِ تَثبيت القرار من الفيفا فإن اتحاد الكرة سيتجه على إثره إلى محكمةِ كاس للدفاعِ عن حقه برفضه اللعب خارج أرضه لوجود مُقوماتِ النجاح والأمن في ملاعبنا، والتجاربُ السابقةُ تؤكدُ ذلك، وآخرها مُباراة منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي التي أقيمت في ملعب المدينة الدولي ببغداد في (٢٠٢٢/٣/١٨) التي حضرها (٢٥) ألفَ متفرج، وجرت بانسيابيةٍ ودرجةٍ عاليةٍ من التَنظيم المميز".

وأكد اتحاد الكرة العراقي، اتخاذَ "التدابيرَ القانونيّة للجوءِ إلى محكمةِ كاس لتثبيتِ حقه في اللعبِ على أرضه، وهو الاستحقاقُ الذي أكدته رسالةُ الفيفا نهاية شباط الماضي".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، تسلمه وبشكل رسمي قراراً من الاتحاد الدولي "الفيفا" يقضي بلعب مباراته أمام المنتخب الإماراتي ضمن تصفيات كأس العالم في السعودية "دون اختياره"، مؤكداً اعتراضه على القرار.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ملعب (الملك فهد الدولي) في العاصمة السعودية الرياض، أرضا للمنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي.

ويوم الأربعاء الماضي، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نقل لقاء العراق والإمارات، الذي كان مقررا على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، يوم 24 من الشهر الجاري، لأسباب أمنية، وذلك على خلفية القصف الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.