الاتحاد السعودي يقدم عرضاً خرافيا لضم  يامين يمال

شفق نيوز- الرياض

تستعد إدارة نادي الاتحاد السعودي لتقديم عرض ضخم يعد من الأكبر في تاريخ الكرة السعودية للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويأتي اهتمام الاتحاد بتدعيم صفوف الفريق في ظل حالة التوتر التي يشهدها بسبب غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما المتكرر ورفضه تجديد العقد، بالإضافة إلى احتمالية رحيل جناحه الفرنسي الآخر موسى ديابي إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وأكدت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن إدارة الاتحاد تتابع لامين يمال عن كثب وترى فيه اللاعب المثالي لمشروعها الرياضي الجديد لما يتمتع به من مهارات فنية عالية وشخصية جماهيرية قادرة على جذب الاهتمام الدولي وتعزيز مكانة النادي على الساحة العالمية.

وتخطط إدارة الاتحاد لتقديم عرض تاريخي قد يصل إلى 300 مليون يورو لإقناع اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.

من جهة أخرى تؤكد إدارة برشلونة أنها لا تنوي الدخول في أي مفاوضات رسمية لرحيل لامين في الوقت الحالي معتبرة إياه عنصرا أساسيا لا يمكن المساس به داخل تشكيلة الفريق.

ويظهر اللاعب البالغ من العمر 18 عاما ارتياحه داخل الفريق الكتالوني مدركا أن استمراره في الدوري الإسباني والمنافسات الأوروبية الكبرى هو الأنسب لتطوير مستقبله الرياضي.

ويمتد عقد لامين جمال مع برشلونة حتى عام 2031 وقد سجل هذا الموسم 8 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة خلال 18 مباراة في الدوري الإسباني ما يؤكد تأثيره الكبير كلاعب أساسي في الفريق.