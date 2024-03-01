الاتحاد السعودي يطلق الهوية الرسمية لملف كأس العالم 2034

شفق نيوز/ أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، الحملة والهوية الرسمية الخاصة بملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، للمرة الأولى.

وأصبحت السعودية البلد الوحيد المتقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2034 في نوفمبر الماضي، بعد 27 يوما فقط من الإعلان عن حملتها، وهو ما يتوج عاما مذهلا مع وصول نجوم كبار للدوري السعودي للمحترفين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي ونيمار.

وتحت شعار "معا ننمو"، أطلق الاتحاد حملته قائلا إنها تقوم على 3 أهداف وهي "تنمية القدرات البشرية، تنمية كرة القدم، وتنمية جسور التواصل".

وقال الاتحاد في بيانه إن "تصميم الهوية البصرية يعكس جوهر التراث الثقافي للمملكة ومجتمعها الشاب الحيوي".

وأضاف أن "شعار الملف يتألف من عدة أشرطة ملوّنة ومزيّنة بالعديد من الرموز المتعلّقة برياضة كرة القدم، حيث صمّمت هذه الأشرطة على شكل الرقم 34" في إشارة إلى النسخة الخامسة والعشرين من المونديال في العام 2034.

وإلى جانب هذه الهوية التي أكد الاتحاد أنها "تحاكي شكل الخريطة الجغرافية للمملكة العربية السعودية، وتعكس التنوّع الكبير الذي يتميّز به المجتمع السعودي وتضاريس المملكة الساحرة"، نشر فيديو صّوّر بمناطق مختلفة في السعودية بمشاركة نجوم كرة قدم حاليين وسابقين.

وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل إن تقديم ملف الترشح "يأتي كخطوة مهمة في رحلة المملكة الرياضية والكروية بالأخص، ودعوة مفتوحة للعالم من أجل الانضمام إلينا في هذه الرحلة".