الاتحاد الدولي يطالب الأولمبية العراقية برفع تعليق اتحاد السباحة

شفق نيوز- سويسرا

أعرب الاتحاد الدولي للألعاب المائية، يوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية القاضي بفرض تعليق مؤقت على الاتحاد العراقي للسباحة، داعياً إلى رفعه فوراً باعتباره غير متوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي.

وأوضح الاتحاد الدولي في رسالة رسمية موجهة من مقره في مدينة لوزان السويسرية بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2025 إلى اللجنة الأولمبية العراقية أن المادة 28 من الميثاق الأولمبي تلزم اللجان الأولمبية الوطنية بضم جميع الاتحادات الوطنية المعترف بها من الاتحادات الدولية التي تشرف على الرياضات المدرجة ضمن البرنامج الأولمبي.

وشدد على أن الاتحاد العراقي للسباحة هو الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الرياضات المائية في العراق ولا يمكن استبعاده من عمليات صنع القرار داخل اللجنة الأولمبية.

وأكد الاتحاد الدولي، أن قرار التعليق المؤقت يعد مخالفة صريحة للميثاق الأولمبي كونه يحرم اتحاداً وطنياً معترفاً به من ممارسة حقوقه مشيراً إلى أن هذه المبادئ تعد قطعية وغير قابلة للتأويل.

كما رفض في رسالته الاعتراف بقرار التعليق واعتبره تدخلاً من طرف ثالث في شؤون الاتحاد العراقي للسباحة مطالباً اللجنة الأولمبية برفعه دون تأخير.

وأبدى الاتحاد الدولي مخاوف إضافية بشأن توقيت اتخاذ القرار لاسيما أنه جاء بعد فترة وجيزة من تقديم رئيس الاتحاد العراقي للسباحة شكاوى ضد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والأمين المالي.

وأشار الاتحاد إلى أن تسلسل الأحداث يوحي بوجود مظهر محتمل من مظاهر الانتقام، مؤكداً أن أي إثبات لذلك سيعد مخالفة خطيرة لمدونة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية التي تحظر جميع أشكال الانتقام ضد من يقدمون شكاوى بحسن نية.

ونبه إلى أن القضية أحيلت إلى وحدة النزاهة التابعة له لفتح تحقيق مستقل وفق مدونة النزاهة، مختتماً رسالته بدعوة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى ضمان استقلالية الاتحاد العراقي للسباحة وإعادته فوراً إلى موقعه الطبيعي داخل المنظومة الأولمبية.

يذكر أن اللجنة الأولمبية العراقية، أعلنت في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تعليق عضوية الاتحاد العراقي للألعاب المائية في الجمعية العمومية للجنة، والمصادقة على إيقاف الدعم المالي من اللجنة للاتحاد، على خلفية "جملة من المخالفات المالية والإدارية".