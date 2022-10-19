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الاتحاد الدولي يرفع الحظر عن الأموال المجمدة لاتحاد الكرة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-19T10:25:15+0000
الاتحاد الدولي يرفع الحظر عن الأموال المجمدة لاتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أنه تم رفع الحظر عن أمواله المجمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال يوسف فعل مدير اعلام اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه أكثر من مرة طُرحت قضية أجور الحكام، مبينا ان تلك الأجور ستُدفع بالكامل متى ما وصلت الأموال من الإتحاد الدولي

وأشار إلى أنه تم رفع الحظر عن الأموال المجمدة للاتحاد العراقي لكرة القدم من قبل الفيفا وذلك بعد جهد كبير وعمل منظم ارتقى الى ان يقتنع الاتحاد الدولي برفع الحظر عن تلك الأموال.

وأكد فعل أنه "متى ما وصلت الأموال فإن الحاكم في المقدمة من أجل سداد جميع مستحقاتهم المالية".

ولفت الى ان رئيس الاتحاد وجه بإكمال أوراق اللاعبين المغتربين بالتنسيق مع السفارات كونهم ثروة وطنية وسيخدمون الكرة العراقية.

أما بشأن قرعة خليجي 25 التي ستقام في البصرة قال يوسف فعل، إنه سيكون الناقل الحصري شركة عشتار ويسمح للقنوات الاخرى التغطية بموقع خارج القاعة بمنطقة التصريحات وحسب مايحدث في حقوق النقل، مؤكدا أن أي قناة ترغب النقل الاتفاق مع شركة عشتار .

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