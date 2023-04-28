الاتحاد الدولي للمصارعة يكلف حكمين أُولمبيين عراقيين لتقييم حكام العالم في بطولتين دوليتين

شفق نيوز / سمى الاتحاد الدولي للمصارعة الحكم الأولمبي العراقي هادي حسن إسماعيل، مقيماً لحكام بطولة دولية تقام في كازاخستان، وكذلك تسمية العراقي علي محمد صيوان مندوباً وممثلاً للاتحاد الدولي للمصارعة في بطولة تركيا الدولية التي ستبدأ يوم غد.

وقال الحكم الاولمبي هادي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد الدولي للمصارعة سمى الحكم الأولمبي العراقي علي محمد صيوان مندوباً وممثلاً للاتحاد الدولي للمصارعة في بطولة تركيا الدولية بالمصارعة الحرة والرومانية للمتقدمين المقررة انطلاقها غدا في تركيا".

وأضاف، أن "البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من منتخبات العالم لفعاليتي الحرة والرومانية، وعمل صيوان يتضمن تقييم الحكام المشاركين الذين يقودون النزالات خلال البطولة".

وبين حسن اسماعيل ان "الاتحاد الدولي للمصارعة كلفه أيضاً لتثبيت وتقييم درجات حكام بطولة كازخستان المقررة في الـ14 من شهر ايار المقبل".

وأوضح أن "الحكم العراقي يحظى باحترام حكام العالم وتمكن من وضع بصمة في كل البطولات التي يشارك فيها حكماً ومثبتاً ومندوباً".

يذكر ان الحكم الاولمبي العراقي هادي حسن اسماعيل شارك في ترقية الحكام الاخيرة التي اقيمت في السعودية بوصفه عضواً في لجنة التطوير الدولية.