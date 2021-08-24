الاتحاد الدولي للمبارزة "يلتف" على البارالمبية العراقية

شفق نيوز / انطلقت يوم الأربعاء، منافسات البعثة العراقية في الدورة البارالمبية التي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال المدة من 24 آب الحالي ولغاية 5 أيلول المقبل، بمشاركة اللاعبة نجلة عماد الدايني، في منافسات فردي النساء لتنس الطاولة حيث بدأت مشوارها بالبطولة ضمن مباريات الجولة الأولى.

خصم صعب

وتخوض الدايني المباراة الثالثة ضمن المجموعة (C) في منافسات الفئة (6) في صالة المتروبولتان حيث تواجه على الطاولة (4) اللاعبة اليفا مالك التي تشارك تحت علم اللجنة البارالمبية الدولية وهي من اللاعبات ذات التصنيف المتقدم في ترتيب لاعبات تنس الطاولة بالعالم حيث تحتل الترتيب الثالث بمجموع نقاط (1252)، فيما يقع تصنيف الدايني في الترتيب (14) بمجموع نقاط (847) لذا يتوقع أن تكون المباراة صعبة على اللاعبة العراقية.

وكانت اللاعبة نجلة الدايني قد استعدت للدورة البارالمبية خلال المدة السابقة، وأكدت أنها زجت بمعسكر تدريبي داخلي في بغداد بتاريخ 7 تموز الماضي، استمر شهراً واحداً تحت إشراف مدربها نجم كرة الطاولة السابق جمال جلال.

وذكرت الدايني، أنها تتمتع بمعنويات عالية وهي تدخل معترك المنافسة في محفل عالمي مثل البارالمبياد"، مؤكدة طموحها إلى "تحقيق مركز متقدم في هذه الدورة يرفع اسم العراق واللجنة البارالمبية الوطنية.

وتوقعت الدايني، أن تكون المنافسة شديدة في فئتها من قبل العديد من اللاعبات المصنفات من روسيا ومصر وكوريا الجنوبية والنمسا إلا أنها مصممة على التنافس بقوة.

من جهته، قال المدرب جمال جلال إن تأهيل اللاعبة إلى الدورة البارالمبية جاء متأخرا، الأمر الذي حال دون إجراء استعدادات مبكرة للاعبة نجلة الدايني"، موضحاً أن "بطاقة التأهل جاءت مطلع تموز الماضي، لذا تم زجها فوراً في معسكر تدريبي بالعاصمة بغداد".

وتابع جلال "شهر واحد لا يكفي للاستعداد الى دورة عالمية مثل البارالمبياد لكن أملنا كبير في اللاعبة كونها من اللاعبات المتميزات مضيفا ان الأمل قائم بأحراز مركز متقدم تبعا لظروف المباريات والقرعة وما الى ذلك".

سجل حافل

يذكر أن البطلة نجلة عماد (14 سنة) تمتلك ذراع واحدة من أطرافها الأربعة نتيجة انفجار إرهابي، وهي من مواليد ديالى ولها العديد من الإنجازات الدولية حيث أحرزت المركز الثاني في بطولة آسيا للمتقدمين التي جرت في الصين عام 2019 وخطفت المركز الأول في بطولة تايلند الدولية عام 2019 وحازت على المركز الثالث في بطولة إسبانيا الدولية عام 2020 ونالت المركز الأول في بطولة مصر الدولية عام 2020 فضلاً عن العديد من الأوسمة في المسابقات الفرقية.

أما منافستها اللاعبة اليفا مالك (26 سنة) فهي روسية الجنسية تلعب لمدرسة إعادة التأهيل والتربية البدنية للرياضات التكيفية للشباب في ساراتوف بروسيا تحت إشراف المدرب نيكولاي كيربيشنيكوف حاصلة على لقب ماجستير في الرياضة من الدرجة الدولية عام 2020 ولها العديد من الإنجازات آخرها الفوز بالميدالية الذهبية في فردي السيدات TT6 ببطولة أوروبا 2019 التي أقيمت في هيلسينبورج بالسويد عام 2021.

ولا يشهد اليوم الأربعاء أي منافسات أخرى لأبطال اللجنة البارالمبية حيث سيشارك تباعا جميع الرياضيين حسب جدول المسابقات خلال أيام الدورة.

مشكلة المبارزة

وتفاجأ وفد المبارزة المشارك بالدورة البارالمبية بتخفيض تصنيفه العالمي من الترتيب الثالث الى الرابع حسب التصنيف الأخير الذي أعلن في 14 آب الحالي، وذلك عن طريق اعتماد بطولات غير دولية أقرت بعد إعلان التأهل إلى البارالمبياد بطريقة أثرت على تصنيف العراق مثل بطولة بولندا.

وقال رئيس اتحاد المبارزة علي حميد، إن "العراق تعرض الى حالة من الالتفاف كونه أحد المرشحين لخطف المراكز المتقدمة في فعالية المبارزة إذ اعتمد الاتحاد الدولي للعبة بطولة بولندا وهي خارج التصنيف ومع اننا كنا قد قررنا المشاركة فيها بفئة الشباب إلا أن عدم حصول المنتخب على التأشيرة حال دون ذلك".

وتابع حميد، "نعول على الفوز بالمسابقة الفرقية وبدلا من ان نلتقي الصين في المباراة النهائية في فعالية الفرقي وضعنا الترتيب الجديد بمواجهة الصينين في التصفيات مما يؤثر في حصولنا على الوسام الذهبي".

وزاد حميد، سنتوجه إلى الاتحاد الدولي لـ"حل المشكلة وإذا لم نجد اذانا صاغية سنتقدم بشكوى خارج الاتحاد كون المنتخب العراقي قد تعرض للظلم والالتفاف عليه بطريقة غير شرعية".

تدريبات متواصلة

وتواصل المنتخبات الوطنية استعداداتها للمنافسات البارالمبية حيث خاض فريق الاثقال تدريبات صباحية في منتدى طوكيو الدولي، بإشراف المدرب ثامر غانم كما استمر فريق العاب القوى تحضيراته في الفعاليات المختلفة على ملعب إيدي كاوة.

وزارت رئيس اتحاد القوس والسهم كوثر حسين فريقها وحثت اللاعبين على تقديم كل ما لديهم وهم يقفون على اعتاب المنافسة البارالمبية.

وتتمتع البعثة العراقية بحالة صحية وبدنية جيدة، حيث يخضع الجميع لفحوصات فايروس كورونا بشكل دوري مع تطبيق إجراءات التباعد والحجر الصحي كافة، إذ لا تغادر الوفود القرية البارالمبية وفنادق الإقامة تحت إشراف مباشر وقواعد صارمة وتعليمات معقدة من اللجنة المنظمة.