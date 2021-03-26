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الاتحاد الدولي للسلة يرشح حكماً عراقياً لتصفيات المؤهلة لطوكيو

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-26T08:20:42+0000
الاتحاد الدولي للسلة يرشح حكماً عراقياً لتصفيات المؤهلة لطوكيو

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن ترشيح الحكم الدولي العراقي أحمد علي الشويلي للتصفيات المؤهلة الى أولمبياد طوكيو لفئة الرجال.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد الدولي رشح حكمنا الدولي احمد علي للتصفيات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو لفئة الرجال التي ستحتضنها كندا للفترة من ٦/٢٩ ولغاية ٧/٤ و بمشاركة ( كندا- جمهورية التشيك- اليونان - الصين- تركيا- اورغواي )

وبين ان ذلك يعد تقييما محترما لحكامنا في تواجدهم بالتصفيات والاولمبياد.

وكان الاتحاد الدولي رشح الحكم الدولي احمد علي الشويلي للترشيح من بين نخبة من الحكام الدوليين التي ستشارك في الأولمبياد للفترة من ٧/٢٥ ولغاية ٨/٨ ويكون ممثلاً للعراق في هذا المحفل الاولمبي.

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