سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحاد الدولي للسباحة يوجه بدعم الاتحاد العراقي وصرف مستحقات مالية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-09T12:42:16+0000
الاتحاد الدولي للسباحة يوجه بدعم الاتحاد العراقي وصرف مستحقات مالية

شفق نيوز / وجّه رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، يوم الجمعة، بدعم الاتحاد العراقي وتجهيزه بشاشة "سكور بورد" و صرف الاستحقاقات المالية له.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد الدولي وجه المعنيين في الاتحادين الدولي والمجلس الأولمبي الآسيوي بدعم الاتحاد العراقي للسباحة، من أجل تطوير لعبة السباحة في العراق".

وأضاف أن "لقاءً جمعه مع حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي اليوم، على هامش البطولة العربية للسباحة المقامة حاليا في مصر".

وأشار إلى أن "المسلم، وجه بتجهيز مسبح الشعب الأولمبي في العراق بشاشة عملاقة حديثة (سكور بورد) وكذلك بصرف منحة مالية دفعة أولى لشراء تجهيزات ومستلزمات رياضية تخص لعبة السباحة في العراق".

وقدم رئيس الاتحاد العراقي للسباحة "هدية تذكارية" لرئيس الاتحاد الدولي، وعبر عن تثمينه لـ"موقف المسلم للمبادرة بدعم السباحة العراقية".

related

بغداد تحتضن بطولة اندية العراق لكرة الماء

Date: 2021-12-27 09:28:12
بغداد تحتضن بطولة اندية العراق لكرة الماء

كبيان يعترض على عودة "عبدالاله": عليه جنحة مخلة بالشرف

Date: 2022-01-26 08:32:06
كبيان يعترض على عودة "عبدالاله": عليه جنحة مخلة بالشرف

القضاء يحقق بقضية انتحال الصفة لرئيس الاتحاد العراقي للسباحة

Date: 2019-09-02 17:26:04
القضاء يحقق بقضية انتحال الصفة لرئيس الاتحاد العراقي للسباحة

حرب روسيا واوكرانيا تتسبب بفسخ عقد مدرب المنتخب العراقي للسباحة

Date: 2022-04-30 09:13:38
حرب روسيا واوكرانيا تتسبب بفسخ عقد مدرب المنتخب العراقي للسباحة

اتحاد السباحة العراقي يتعاقد مع مدرب أوكراني لقيادة منتخب السباحة

Date: 2021-04-12 09:17:46
اتحاد السباحة العراقي يتعاقد مع مدرب أوكراني لقيادة منتخب السباحة

الاوساط الرياضية تنعى نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للسباحة

Date: 2022-06-07 09:05:12
الاوساط الرياضية تنعى نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للسباحة

اتحاد السباحة العراقي يتهم عبد الإله بـ"الابتزاز" ويتوعده بالسجن

Date: 2022-06-18 10:25:42
اتحاد السباحة العراقي يتهم عبد الإله بـ"الابتزاز" ويتوعده بالسجن

كبيان: الاتحاد الدولي للسباحة أكد شرعية رئاستي

Date: 2022-01-28 21:03:25
كبيان: الاتحاد الدولي للسباحة أكد شرعية رئاستي