الاتحاد الدولي للسباحة يوجه بدعم الاتحاد العراقي وصرف مستحقات مالية

شفق نيوز / وجّه رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، يوم الجمعة، بدعم الاتحاد العراقي وتجهيزه بشاشة "سكور بورد" و صرف الاستحقاقات المالية له.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد الدولي وجه المعنيين في الاتحادين الدولي والمجلس الأولمبي الآسيوي بدعم الاتحاد العراقي للسباحة، من أجل تطوير لعبة السباحة في العراق".

وأضاف أن "لقاءً جمعه مع حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي اليوم، على هامش البطولة العربية للسباحة المقامة حاليا في مصر".

وأشار إلى أن "المسلم، وجه بتجهيز مسبح الشعب الأولمبي في العراق بشاشة عملاقة حديثة (سكور بورد) وكذلك بصرف منحة مالية دفعة أولى لشراء تجهيزات ومستلزمات رياضية تخص لعبة السباحة في العراق".

وقدم رئيس الاتحاد العراقي للسباحة "هدية تذكارية" لرئيس الاتحاد الدولي، وعبر عن تثمينه لـ"موقف المسلم للمبادرة بدعم السباحة العراقية".