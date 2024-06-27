الاتحاد الدولي للجودو يمنح بطاقة مشاركة للاعب عراقي في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للجودو، يوم الخميس، عن حصول اللاعب سجاد غانم صحن إلى بطاقة مشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الدولي للجودو منح الـ(وايت كارد) للاعب منتخبنا سجاد غانم صحن بوزن 81كغم في ضوء النتائج السابقة التي حققها اللاعب في البطولات الأخيرة والمستوى المتميز الذي ظهر عليه في بطولة آسيا".

وأشار إلى أن "مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024 جاء بدعم دولي بعد حصوله في بطولة آسيا الأخيرة على وسام نحاسي"، مؤكداً أن "الاتحاد سيضع برنامج إعداد للاعب بغية ظهوره بمستوى مشرف في المنافسات الأولمبية المقبلة".