الاتحاد الدولي للجودو يعترف بـ"سمير الموسوي" رئيساً للاتحاد العراقي للعبة

شفق نيوز / أكد الاتحاد الدولي للجودو، يوم الجمعة، اعترافه بـ"سمير صادق الموسوي"، رئيساً للاتحاد العراقي المركزي للجودو.

وجاء ذلك في رسالة رسمية تسلمتها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي، ممهورة بتوقيع الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة جاك لوك روغ، وأكد فيها "اعتراف الاتحاد بالموسوي رئيساً شرعياً للاتحاد العراقي حتى إجراء مؤتمر انتخابي جديد للاتحاد".

يشار إلى أن (سمير صادق الموسوي) من مواليد بغداد 1967، شغل قبل ذلك رئيس اتحاد غرب آسيا للجودو، وأمين مالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وكان أحد الأبطال المميزين في وزن 78 كغم، ولاعب للمنتخب الوطني لسنين طويلة.