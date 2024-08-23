الاتحاد الدولي لكرة السلة يعتمد 28 حكماً عراقيا دولياً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، عن اعتماد 28 حكماً عراقياً دولياً للطاولة من قبل الاتحاد الدولي بعد اجتيازهم الاختبارات الدولية بنجاح.

والحكّام الذين تم اختيارهم وهم: عدي عبد الحسين، ومحمد عبد الحسين، وعلي إسماعيل، وفيان فخري محمد، ورنا نهاد، ودارا عزيز، وسعد محمود، وزمكان سعيد، وحيدر عزيز، واسماعيل هندي، ونور الدين علي، وفاروق حسام، وسعد شلال، وعمار حسين، وهوكار عزيز، وماجد خلف، وفيصل عبد الكريم، ومحمد صالح، وريبين معروف، ووسام محمد، وسيف حميد، وتالار بلال، وعمر سعدي، وبهدين شكري، ومروان جهاد، ودعاء طلب، ومسلم عبد الله.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة، قد كشف عن تغيير اسم الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين للموسم 2024-2025، ورفع عدد الأندية المشاركة إلى 11 نادياً بعد أن كانت 10 أندية في المواسم السابقة.