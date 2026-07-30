الاتحاد الخليجي يؤجل كأس السوبر بين دهوك والريان بسبب الأوضاع الأمنية

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الخميس، تأجيل مباراة كأس السوبر الخليجي التي كان من المقرر أن تجمع نادي دهوك العراقي ونادي الريان القطري، إلى إشعار آخر.

وأوضح الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قرار التأجيل جاء على خلفية الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة، في ظل التوترات والأحداث العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على أمن وسلامة إقامة المباراة.

وأكد أن موعداً جديداً للمواجهة سيعلن في وقت لاحق، بعد استقرار الأوضاع وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة اللقاء.

وكان من المقرر أن تستضيف مدينة دهوك المباراة منتصف آب/ أغسطس المقبل، التي تجمع بين نادي دهوك بطل النسخة السابقة لعام 2025، ونادي الريان القطري بطل نسخة عام 2026.