الاتحاد الخليجي يكشف تفاصيل جديدة بطولة "قدامى اللاعبين" ويؤكد: جميع الفرق جاهزة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لبطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، فيما بين أن جميع الفرق أبدت جاهزيتها للمنافسة.

وقال حسن مطر السويدي، رئيس لجنة قدامى اللاعبين، في مؤتمر صحفي عقد بالكويت، إن "البطولة كان من المقرر إقامتها على هامش بطولة كأس الخليج (خليجي 26)، إلا أن القائمين على البطولة ارتأوا أن تُقام في شهر فبراير، بالتزامن مع المناسبات الوطنية لدولة الكويت، مما يضفي عليها طابعًا احتفاليًا خاصًا".

وأضاف "تم اعتماد الاسم الجديد للبطولة، بعد أن رأت أن (كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين) هو الاسم الأنسب بدلاً من (بطولة أساطير الخليج)، كما تم اعتماد جدول مباريات البطولة، التي ستنطلق يوم 22 بدلا من 20 فبراير وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته".

وبدوره اكد محسن مصبح، عضو اللجنة، خلال المؤتمر الصحفي، أن "جميع الفرق المشاركة أبدت جاهزيتها للمنافسة، مع تحديد يوم 20 فبراير كموعد نهائي لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات. كما تم الكشف عن الجوائز المالية المخصصة للبطولة، حيث سيحصل: الفريق البطل على 200 ألف دولار، وصيف البطولة على 150 ألف دولار، أفضل لاعب على 50 ألف ريال قطري، هداف البطولة على 50 ألف ريال قطري، أفضل حارس مرمى على 50 ألف ريال قطري".

كما بين أنه "في إطار الاستعدادات التنظيمية، قامت اللجنة بزيارة ملاعب البطولة، حيث ستقام المباريات على ملعب جابر المبارك صلبيخات، فيما ستكون الملاعب الخارجية في استاد جابر الأحمد الصباح مخصصة للتدريبات".