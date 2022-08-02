الاتحاد الخليجي يطمئن العراقيين: استضافة خليجي 25 في البصرة لن تتأثر بالراهن السياسي

شفق نيوز / أعلن ممثل العراق في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن قرار تنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة نهائي ولن يتغير بسبب الظروف السياسية الراهنة.

وقال ممثل العراق في المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، شامل كامل، لوكالة شفق نيوز إن قرار تنظيم العراق لكأس الخليج يعتبر نهائياً ولا يمكن لمظاهرات أو احتجاجات أن تؤثر على القرار.

وأضاف كامل "أتمنى ان لا تحدث أمور كالتي تقام حالياً في بغداد وعدد من المحافظات من تظاهرات قد تعيق تنظيم البطولة في وقتها المحدد".

يُشار إلى أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم منح في وقت سابق وبالإجماع إقامة بطولة كأس الخليج بنسختها 25 في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أشاد بعد قرار حق استضافة البصرة للبطولة، باستعدادات مدينة البصرة لاستضافة الحدث الذي سيجمع أبناء الخليج وتنتظره الجماهير العراقية على أرضها منذ زمن طويل.