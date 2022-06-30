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الاتحاد الخليجي يصوت بالاجماع: خليجي 25 في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-30T08:31:54+0000
الاتحاد الخليجي يصوت بالاجماع: خليجي 25 في البصرة

شفق نيوز/ صوت الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الخميس، وبالاجماع على اقامة بطولة كاس الخليج بنسختها 25 في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وقال ممثل العراق في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم شامل كامل، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع اليوم قد حسم موضوع استضافة العراق لخليجي 25 مطلع العام المقبل"، مبينا أن "الاجتماع أقر اقامة البطولة في مدينة البصرة في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل".

وأضاف كامل أن "الموافقة جاءت بعد الاطلاع على كافة زيارات اللجنة، والتأكد من ان كل المنشآت في البصرة جاهزة لاستضافة البطولة"، موضحا أن كافة الاخوة الاعضاء والرئيس في المجلس صوتوا لاقامة البطولة في البصرة".

وعقد اتحاد الكرة الخليجي اجتماعه، في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس، عبر منصة زوم بادارة رئيسية من قطر .

 

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