الاتحاد الخليجي يختار مقيماً عراقياً للحكام في لقاء القادسية الكويتي والاتفاق السعودي

شفق نيوز/ كلّف اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، يوم الخميس، الحكم العراقي لؤي صبحي أديب، مقيماً للحكام في مباراة فريقيّ القادسية الكويتي والاتفاق السعودي ضمن دوري أبطال كأس الخليج للأندية في جولته الثانية.

وستقام الجولة الثانية لمنافسات دوري أبطال كأس الخليج للأندية في دولة الكويت في الخامس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويستضيف ملعب محمد الحمد في دولة الكويت مباراة القادسية والاتفاق يوم الثلاثاء الموافق 15 تشرين الثاني/ نوفمبر عند الساعة 5:45 مساءً.

يذكر أن فريق نادي دهوك يمثل الأندية العراقية في أبطال كأس الخليج للأندية.