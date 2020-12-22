الاتحاد الخليجي يختار لجنة تقييم خاصة لخليجي البصرة

شفق نيوز/ ذكر نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل انه سيمثل العراق في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الخليج العربي لكرة القدم المقررة اليوم الثلاثاء في قطر الى جانب ممثلي اتحادات الكرة لدول الخليج.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز ان الهدف من عقد الاجتماع هو الاتفاق على تشكيل لجنة تفتيش ستكون برئاسة الفاضل فهد عبدالله الرئيسي، ستكلف لزيارة المنشآت الرياضية في مدينة البصرة العراقية التي من المؤمل ان تستضيف بطولة خليجي 25، وكذلك تحديد موعد الزيارة.

واضاف انه سيتم في الاجتماع تحديد موعد اللجنة التي ستكون مهمتها الاطلاع على منشآت وملاعب البصرة ومن ثم رفع تقرير الى المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم وتشخيص النواقص والخلل وابداء الملاحظات والتوصيات لاتمامها باسرع وقت ممكن وقبل انطلاق خليجي 25.