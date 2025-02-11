الاتحاد الخليجي يحدد مواعيد مباريات العراق في بطولة الاساطير لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن مواعيد إجراء مباريات المنتخب العراقي في بطولة اساطير الخليج العربي لكرة القدم المقررة انطلاقها في العشرين من شهر شباط الجاري في دولة الكويت بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية .

وسيخوض منتخب اساطير العراق اولى مبارياته امام منتخب اساطير اليمن يوم الخميس الموافق الـ 20 من الشهر الجاري.

ويلاقي في مباراته الثانية نظيره البحريني يوم الجمعة الموافق الـ 21 من الشهر الجاري.

بينما يواجه نظيره السعودي يوم السبت الموافق الـ 22 من هذا الشهر.

وستقام مباراة دور نصف نهائي البطولة يوم الأحد الموافق الـ 23 من الشهر الجاري بين أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى.

وحدد الاتحاد يوم الاثنين الموافق الـ 24 من الشهر الجاري موعدا للمباراة النهائية بين الفائزين من مباراة نصف نهائي البطولة .

ويلعب العراق ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن، بينما تضم المجموعة الاولى منتخبات الكويت وقطر والامارات وسلطنة عمان.