الاتحاد الخليجي يجدد الثقة بإقامة خليجي 25 في البصرة

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الشباب والرياضة، يوم الخميس، ان الاتحاد الخليجي لكرة القدم وافق على إقامة بطولة خليجي ٢٥ في محافظة البصرة العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الخليجي عقد اجتماعاً اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وجدد خلال الاجتماع الثقة بإقامة خليجي 25 في البصرة.

واشار المصدر الى ان الاتحاد الخليجي اشترط إكمال جميع التحضيرات اللازمة لإقامة البطولة الخليجية في شهر تموز/ يوليو 2022.

وكان وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، قد أعلن في 21 أيلول الماضي، عن تأجيل بطولة خليجي 25 الى مطلع عام 2023 "بسبب زخم المنهاج الرياضي خلال الفترة المقبلة بين بطولة كأس العرب وتصفيات كأس العالم وانطلاق مونديال الدوحة 2022 وقد تفهم الجميع برحابة صدر ما صدر من مقررات، ونحن بدورنا نراها مفيدة وتوفر لنا حيزا مهما من الوقت للخروج ببطولة متكاملة تليق بمكانة العراق والبصرة الحبيبة على أكمل وجه".