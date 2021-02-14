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الاتحاد الخليجي يبلغ العراق عن طلباته بشأن ملف خليجي 25: الأمن والصحة

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-14T11:45:22+0000
الاتحاد الخليجي يبلغ العراق عن طلباته بشأن ملف خليجي 25: الأمن والصحة

شفق نيوز/ اعلنت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاحد، مشاركة العراق في اجتماعات اتحادات الخليج لمناقشة استضافة البصرة لبطولة خليجي 25 ، مبينة ان المجتمعين عرضوا على العراق فحوى متطلبات اقامة البطولة.

وقال شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد الخليجي طرح في الاجتماع متطلباته والتي تتمحور حول نقطتين مهمتين هما الجانب الأمني والجانب الصحي الوقائي الذي يخص فيروس كورونا.

واضاف ان الاتحاد الخليجي ركز خلال اجتماع قطر الاخير على جانبي الأمن والصحة الوبائية، موضحا الى انه لابد من توفير كافة شروط الأمن والسلامة الوقائية المطبقة دولياً من أجل الموافقة الرسمية لاستضافة العراق لبطولة خليجي 25 في البصرة.

وأشار كامل إلى أن الهيأة التطبيعية قررت أن تجتمع الأسبوع المقبل بغية دراسة متطلبات الاتحاد الخليجي ومناقشتها مع الجانب الحكومي المتمثل بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد نائب رئيس الهيئة التطبيعية؛ أن المهمة ليست بالسهلة، داعياً الحكومة بدعم ملف خليجي 25 بقوة، كون ذلك يحتاج لدعم وتظافر الجهود على مستوى عال.

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