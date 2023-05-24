الاتحاد الخليجي لكرة القدم يجدد الثقة برئيسه ويعتمد الكويت لخليجي 26

شفق نيوز/ جدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الأربعاء، الثقة برئيسه الحالي حمد بن خليفة لدورة جديدة، فيما اعتمد رسمياً دولة الكويت لاستضافة النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج.

وذكر بيان للاتحاد الخليجي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الجمعية العمومية للاتحاد، التي تضم ثماني دول أعضاء، جددت ثقتها بالشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيساً لاتحاد كأس الخليج العربي عبر تزكيتها له في اجتماعها الدوري الذي عقدَ في فندق الريتز كارلتون بالعاصمةِ القطرية الدوحة بحضور أعضائها كافة.

كما قررت الجمعية إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 في الكويت.

وتم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.

ومثّل الاتحاد العراقي لكرة القدم في الاجتماع النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، حيث تمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.