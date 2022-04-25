مقيم حكام عراقي لمباراة مصيرية في دوري ابطال اسيا

شفق نيوز/ اختار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، مقيم حكام عراقي لمباراة مصيرية من المجموعة c لدوري ابطال اسيا الجارية حاليا في السعودية بمشاركة اندية اسيوية الى جانب فريق نادي القوة الجوية ممثلا عن العراق.

وقال مقيم الحكام العراقي، المعتمد من الاتحاد الاسيوي، علاء عبد القادر، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد الاسيوي كلفني لأكون مقيماً لمباراة يوم غد وهي اخر المباريات واهمها من حيث حسم النتيجة للمجموعة والتي ستقام بين فريق فولاذ الايراني المتصدر بـ11نقطة، وشباب اهلي دبي بـ9 نقاط، وهو الدور الاخير من منافسات المجموعة".

وبين ان "المباراة التي كلفت بها من قبل الاتحاد الاسيوي لتقييم الحكام، تعد مصيرية لأنها ستحدد مصير بطل المجموعة c التي تضم اندية فولاذ الايراني، وشباب اهلي دبي الاماراتي، والغرافة القطري، ولاهال التركمانستاني".

واوضح ان "الحكم العراقي يحظى باحترام كل دول العالم لما يمتلكه من إمكانيات متميزة ودائما ما يحصل على تقييمات متميزة في أي مباراة يقودها، وهذا ما يدعو إلى الفخر والاعتزاز لامتلاكنا هكذا طاقات تحكيمية رائعة تنافس حكام المنطقة والعالم".