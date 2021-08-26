الاتحاد الاسيوي يعتمد "استاد خليفة" مسرحاً للقاء العراق وايران

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، عن اعتماد ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة مباراتي المجموعة الاولى والثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وستجمع مباراة المجموعة الثانية مابين أستراليا والصين، يوم 2 أيلول/سبتمبر 2021، فيما ستجمع مباراة المجموعة الأولى بين العراق وإيران يوم 7 أيلول/سبتمبر.

وجاء في تقرير لموقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، أنه في أعقاب تقييم الظروف الأمنية في العراق وسوريا، وكذلك التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 في أستراليا والصين، فقد تقرر أن تقام المباريات البيتية المقبلة للمنتخبات الأربعة على ملاعب محايدة، وذلك ضمن جهود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوفير أفضل معايير السلامة والأمان، وتأمين خوض المباريات وفق أفضل الظروف لجميع أطراف اللعبة.

وجرى الإعلان سابقاً عن اختيار قطر كملعب محايد لخوض مباراة الصين واليابان في المجموعة الثانية، واختيار العاصمة الأردنية عمان لخوض مباراة منتخب سوريا البيتية أمام الإمارات، ليتم مع الإعلان الجديد تأكيد كافة ملاعب مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات يومي 2 و7 أيلول/سبتمبر.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد وافق على طلب الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تغيير ترتيب مباراتي المجموعة الأولى بين كوريا الجنوبية ولبنان، بحيث تقام المباراة الأولى بين الفريقين يوم 7 أيلول/سبتمبر في سيؤول، قبل أن يستضيف لبنان المباراة الثانية بين الفريقين يوم 27 كانون الثاني/يناير 2022.

كما تستضيف كوريا الجنوبية مباراة منتخبها امام العراق في الثاني من ايلول المقبل