الاتحاد الاسيوي يسمي كوادره للقاء منتخبي العراق والكويت

شفق نيوز/ كلّف الاتحاد الآسيوي، اليوم الاربعاء، المنسقين المحليين العراقيين لإدارة مباراة المنتخبين العراقي والكويتي ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وتألف من عمار عبد الرحمن مشرفاً عاماً، وعقيل الحمداني منسقاً امنياً، وأرشد الساعدي منسقاً اعلامياً، فيما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكليف المراقب الدولي علي كريم مشرفاً عاماً على تقنية الـ VAR.

كما كلّف طاقم تحكيم صيني لادارة مباراة العراق والكويت غداً والذي تألف من، "ما نينغ" ويساعده "زهو فاي"، "وزانغ تشنغ"، "وزانغ لي" حكما رابعا، وحكم تقنية VAR "فو مين"، ويساعده "جين جينغيوان".

كما كلف الاتحاد الاسيوي القطري حسين عبد الرحمن محمد مقيماً للحكام، واللبناني عبد الخالق بشير شفيق مراقباً للمباراة، والأسترالي هيثم شماسي مسؤولا للأمن والسلامة.

وتقام مباراة العراق وضيفه الكويت على ملعب المدينة الرياضية في البصرة غداً عند الساعة الـ 9:15 مساءً.