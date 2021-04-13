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الاتحاد الاسيوي يختار إبراهيم بايش ضمن ابرز لاعبي القارة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-13T18:59:34+0000
الاتحاد الاسيوي يختار إبراهيم بايش ضمن ابرز لاعبي القارة

شفق نيوز/ وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، اللاعب العراقي ابراهيم بايش، ضمن النجوم الشباب الذين يستحقون المتابعة في البطولة الاسيوية.

واصدر الاتحاد الاسيوي قائمة تسلط الضوء على عدد من النجوم الشباب المميزين الذي يستحقون المتابعة خلال منافسات دور المجموعات في دوري ابطال آسيا 2021.

وشملت القائمة لاعب المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية إبراهيم بايش، لما قام به من دور كبير في تأهل القوة الجوية إلى دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2008، بعدما أرسل تمريرة عرضية خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، استغلها أيمن حسين وسجل هدف التعادل في مرمى الوحدة السعودي، قبل أن يفوز الفريق العراقي بفارق ركلات الترجيح.

وكان بايش ضمن تشكيلة القوة الجوية الذي توج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2017، وقد سجل في نهائي تلك البطولة الهدف الثاني للفريق بمرمى التين عسير التركماني.

وحالياً يبلغ بايش من العمر 21 عاماً، وقد فرض حضوره على المستوى الدولي مع منتخب العراق منذ عام 2019 تحت قيادة المدرب سريشكو كاتانيتش.

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