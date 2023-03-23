الاتحاد الاسيوي يحدد 11 ايار المقبل موعداً لقرعة كأس آسيا 2023

شفق نيوز/ حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، موعد سحب قرعة كأس آسيا 2023 والتي سيشارك بها 24 منتخباً.

وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه تم تحديد يوم 11 آيار/ مايو المقبل موعدا لسحب قرعة كأس آسيا 2023 في العاصمة القطرية الدوحة، وستجري القرعة بمشاركة 24 منتخباً.

وسيتم تقسيم المنتخبات على ست مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يتأهل أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث لنفس الدور.

والمنتخبات المشاركة في البطولة هي: العراق، والصين، واليابان، وسوريا، وقطر حاملة اللقب، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران، والإمارات، والسعودية، وعمان، وفيتنام، ولبنان.

وضمن 11 منتخباً تأهلهم بعد حلولهم في المركز الأول أو بين أفضل خمسة منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات الست ضمن الدور الثالث، وهي فلسطين، وأوزبكستان، وتايلاند، وهونغ كونغ، والهند، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، والبحرين، والأردن، وإندونيسيا، وماليزيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي العام الماضي أن قطر ستستضيف منافسات كأس آسيا 2023 بعد منافسة مع دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا.

وكان منتخب قطر قد توج بلقب النسخة الأخيرة من منافسات كأس آسيا والتي أقيمت في الإمارات.

وبذلك تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية في التاريخ عقب استضافتها في العام 2011.