الاتحاد الاسيوي يبلغ الايراني باعادة فحص جميع أعضاء الوفد العراقي

شفق نيوز/ أكد مصدر باتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، أن الإتحاد الاسيوي أبلغ الايراني بضرورة اعادة فحص جميع أعضاء وفد منتخب العراق، بما فيهم من اثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيور، إن "الفحوصات الجديدة سيتم اجراؤها في مختبر يختلف عن مختبر الفحص الأول، وذلك للتأكد بشكل كلي من سلامة الجميع أو اصابة بعض الأعضاء كما ثبت في الفحص السابق".

من جانبه اكد المدرب المساعد للمنتخب العراقي احمد صلاح، أن اللاعبين المحترفين الذين تمت دعوتهم من قبل المدرب بيتروفيتش سيلتحقون بالوفد اليوم الثلاثاء.

وقال صلاح لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين العراقيين المحترفين في الدوري الاوربي سيلتحقون بالوفد اليوم بعد تأخر وصولهم بسبب الثلوج وصعوبة الطيران بعد ان تم تحويل رحلتهم من السويد - تركيا الى السويد -دبي".

واضاف ان "اللاعبين المحترفين وهم علي الحمادي وفرانس بطرس وزيدان اقبال ومهند جعاز وامير العماري سيصلون اليوم الى طهران وسيخضعون للفحص ومن ثم يحجرون مدة يوم واحد لحين التأكد من عدم اصابتهم وحسب توجيهات الاتحاد الاسيوي لكرة القدم".

واوضح ان "المنتخب تدرب بعدد بسيط يصل الى 13 -15 مع الحراس بسبب الغيابات وتاخر الوصول والاصابات بالفيروس"، مؤكدا ان "تداعيات اصابة عدد من الوفد بالفيروس اثرت نفسيا على اللاعبين".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد، يوم الثلاثاء، إصابة 4 من وفد المنتخب بفيروس كورونا حسب الفحوصات الإيرانية الاخيرة، وهم لاعب المنتخب أمجد عطوان، ومدرب الحراس احمد جاسم ومحاسب الوفد مصطفى خالد، ومعالج المنتخب ياسين خضير، رغم ظهور مسح سليم تم اخذه في الدوحة.