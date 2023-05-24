الاتحاد الاسباني يعاقب فالنسيا ويكرم فينيسيوس.. وبرشلونة يوزع الهدايا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إصدار عقوبة رسمية على نادي فالنسيا بعد "أزمة العنصرية" ضد نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية في مباراة الريال وفالنسيا بالدوري الإسباني، الأحد الماضي من قبل جمهور فالنسيا الذي هتف ضد اللاعب البرازيلي منتقدا لون بشرته مما دفع اللاعب للغضب وهو ما أدى لاحقا لحصوله على بطاقة حمراء.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا بمعاقبة فالنسيا بإغلاق جزئي لملعب "ميستايا" لمدة خمس مباريات، وبالتحديد مدرج "ماريو كامبوس" والذي حدثت فيه الواقعة.

كما غرم الاتحاد نادي فالنسيا مبلغ 45 ألف يورو عقوبة على الهتافات العنصرية.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيانه الرسمي أنه يمكن الطعن على القرار خلال 10 أيام عمل.

في إطار متصل، أكد بيان الاتحاد الإسباني إلغاء عقوبة الطرد على فينيسيوس.

وأوضحت أن اللاعب سيكون قادرا على المشاركة أمام رايو فاييكانو دون أزمة.

ودارت حالة من الجدل والتناحر بين الثنائي فينيسيوس وبين خابيير تيباس رئيس رابطة الليغا الإسبانية في اليومين الأخيرين بعدما اتهم اللاعب البرازيلي الرابطة وإسبانيا بالعنصرية.

إلى ذلك، تعرض فريق برشلونة للهزيمة الثانية على التوالي بعد حسمه لقب بطل الدوري الإسباني لصالحه مبكرا، بفوزه على إسبانيول (4-2) في "الديربي" الكتالوني يوم الأحد الماضي في الجولة 34 للدوري.

وخسر برشلونة أمام مضيفه بلد الوليد (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم نادي بلد الوليد بهدف مبكر، جاء في الدقيقة الثانية بـ"نيران صديقة" سجله الدنماركي أندرياس كريستينسن مدافع برشلونة خطأ في مرماه. وضاعف المهاجم الكندي سايل لارين النتيجة عند الدقيقة 22 بهدف سجله من ضربة جزاء، ومن ثم اختتم زميله الإكوادوري غونزالو بلاتا ثلاثية أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 73.

بينما أحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الشرف "للبلوغرانا" عند الدقيقة قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وكان برشلونة قد سقط في عقر داره أمام ضيفه ريال سوسييداد (1-2) قبل أن يخسر اليوم أمام بلد الوليد، ويتوقف رصيده عند 85 نقطة، في صدارة الدوري.

وتوج نادي برشلونة بلقب بطل الدوري "لا ليغا" للمرة الأولى منذ عام 2019، والـ27 في تاريخه، مقلصا الفارق إلى 7 ألقاب بينه وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي.

في المقابل، حقق نادي بلد الوليد أول انتصار له بعد 5 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، ويتقدم إلى المركز السابع عشر حتى الآن، خارج منطقة الهبوط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.