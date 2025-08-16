الاتحادية ترد طلب إيقاف عمل "مركز التسوية والتحكيم الرياضي"

شفق نيوز- بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم السبت، طلب الأمر الولائي المقدّم من قبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، بشأن عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

ووفقاً لقرار المحكمة، فإنها ردت دعوى إيقاف عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي لحين البت في الدعوى الأصلية.

وسبق أن رفضت المحكمة الاتحادية العليا، في شهر أيار الماضي، طلب درجال، بإصدار أمر ولائي لإيقاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.

وفي شهر أيار أيضاً، انهى مجلس القضاء الاعلى، تكليف رئيس مجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي محمد محمود علي محمود نديم.

ويعتبر مركز التسوية والتحكيم الرياضي أول مركز مؤسسي للتحكيم الرياضي في العراق حيث يتوجه إليه الرياضيون كوسيلة لفض المنازعات بدلاً من الاحتكام إلى القضاء وذلك لخصوصية المنازعات الرياضية التي يتطلب الفصل فيها من قبل شخصيات مؤهلة تأهيلاً قانونياً لهم الخبرة بالمشاكل المتصلة بالنشاط الرياضي.