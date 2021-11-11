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الاتحادان الآسيوي والقطري يحرمان الجمهور من حضور مباراة العراق وسوريا

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-11T13:51:55+0000
الاتحادان الآسيوي والقطري يحرمان الجمهور من حضور مباراة العراق وسوريا

شفق نيوز/ أكد رئيس وفد المنتخب العراقي، يونس محمود، يوم الخميس، أن الجمهور الكروي لن يحضر المباراة مع المنتخب السوري التي ستقام في قطر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال محمود في تصريح لإعلام الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن الاتحاد "لم يدخر جهداً في موضوع إمكانية استحصال موافقة دخول الجمهور لمباراتي منتخبنا أمام سوريا وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم اللتان ستقامان في الدوحة".

واضاف ان "الاتحاد العراقي فاتح الاتحادين الآسيوي والقطري لأكثر من مرة، لكننا لم نتلقَ رداً رسمياً بشكل مبكر، وبالتالي ضيق الوقت وقف حاجزاً أمام تهيئة المستلزمات الأمنية واللوجستية التي يفترض توفيرها من قبل الجانب العراقي باعتبار الدوحة الأرض المفترضة لمنتخبنا الوطني".

واختتمَ محمود بالقول "سنعاود مجدداً مفاتحتنا للاتحادين الآسيوي والقطري، وتأكيد رغبتنا بتواجد الجمهور في مباراة كوريا الجنوبية".

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره السوري في الساعة الثامنة من مساء اليوم في قطر، ضمن التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم.

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