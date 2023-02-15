الاتحادان العراقي والاردني يوقعان بروتوكول تعاون لكرة اليد

شفق نيوز/ وقع أحمد رياض رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، وتيسير المنسي رئيس الاتحاد الاردني لكرة اليد بروتوكول تعاون بين الاتحاديين في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وقال الناطق الاعلامي للاتحاد العراقي كاظم كامل لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد العراقي ونظيره الأردني وقعا بروتوكول تعاون مشترك يشمل العديد من النقاط المهمة التي تخدم اللعبة بين البلدين.

واضاف ان رئيس الإتحاد أحمد رياض أكد خلال كلمته بعد التوقيع بأن البروتوكول سيمد جسور التعاون بين الاتحادين، وستُحقق من خلاله الأهداف المنشودة التي يسعى الطرفان لتنفيذها على أرض الواقع قريباً.

وأكد كاظم، أن البروتوكول شمل إقامة الدورات التدريبية والتحكيمية والبطولات المشتركة على مستوى المنتخبات الوطنية ولكلا الجنسين واقامة المعسكرات التدريبية فضلا عن التعاون المشترك والبناء لخدمة كرة اليد لدى البلدين.