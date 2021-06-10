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الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم يتوعدان اندية عراقية بإيقاف انشطتهم الرياضية

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-10T09:25:04+0000
الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم يتوعدان اندية عراقية بإيقاف انشطتهم الرياضية

شفق نيوز/ شدد شامل كامل نائب رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، على ضرورة قيام الأندية بدفع مستحقات اللاعبين الذين قدموا شكاوى في الاتحادين الدولي وإلا سيتم ايقاف أنديتهم.

وقال شامل كامل لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد الدولي خفض نسبة 30 بالمائة من العقود بسبب كورونا ولتسهيل عملية التسديد التي بذمة الاندية للاعبين سبق وأن مثلوا فرقها".

وأشار إلى أن "الاتحادين الدولي والاسيوي حدد موعد 31 من شهر تموز المقبل آخر موعد للتسديد بغية إلغاء الشكاوى المرفوعة من قبل لاعبين ومدربين".

وأوضح كامل "انه ممثلا عن تطبيعية الاتحاد العراقي اجتمع بـ16 ناديا للتنسيق وإقناع كل الأطراف من أجل التسديد بالتراضي".

وبين أنه يرى أن "الموضوع سهل ويمكن حله والتوصل لحسم الامر وابعاد أنديتنا من العقوبات الدولية".

ولفت إلى أنه "تم الاستماع الى ممثلي الأندية والاتفاق على النظر بشكاوى اللاعبين والمدربين، على أن يكون لكل ناد يوم يكون مخصصاً للنظر في الشكاوى المقدمة، وأن يبدأ حسم القضايا من الأسبوع المقبل، على أن يتم إشعار الاتحاد الآسيوي بالخطوات والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص عبر خطابات رسمية".

يذكر ان عدد الشكاوى تجاوزت الـ 200 شكوى، منها ما يقارب 100 شكوى على طاولة لجنة شؤون اللاعبين، والـ 100 الأخرى أرسلت بشكل مباشر من قبل اللاعبين الى الاتحاد الآسيوي.

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