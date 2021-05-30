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الاتحادات الفرعية في اتحاد الكرة العراقي تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-30T14:46:08+0000
الاتحادات الفرعية في اتحاد الكرة العراقي تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021

شفق نيوز / صوّت رؤساءُ وممثلو الاتحادات الفرعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، على النظام الأساسي لعام ٢٠٢١ الخاص بهم والذي سيُعتمد في انتخابات الاتحادات الفرعية المقبلة وصولاً إلى إقامة انتخابات الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع خاص عقد في مقر الاتحاد، بحضور رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، وعضو التطبيعية الدكتور أسعد لازم، والأمين العام محمد فرحان، ورؤساء وممثلي الاتحادات الفرعية البالغ عددها ١٧ اتحاداً.

وقالَ بنيان، إن "عمليةَ التصويت على النظام الأساسي جرت بصورةٍ طبيعيةٍ بحضورٍ مميزٍ للاتحادات الفرعية في خطوة تدلُ على شعور الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وقد سادَ عملية التصويت التفهمُ الكامل، وذلك من أجل مستقبل الانتخابات بعيداً عن كل الاعتبارات الأخرى".

وأضافَ أن "هناك رغبةٌ قوية من الاتحادات الفرعية للمضي قدماً للوصول إلى إجراء الانتخابات بطريقةٍ منظمةٍ تكون نقطةَ تحولٍ في مشوار الاتحاد المقبل وعمل الاتحادات الفرعية".

واختتمَ بنيان، حديثه بالقول إن "المدة المقبلة تحتاج إلى عملٍ مضنٍ وجهودٍ كبيرة لإقامةِ انتخابات الاتحادات الفرعية وصولاً إلى انتخابات الاتحاد المركزي وتخطي الصعوبات".

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