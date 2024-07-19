الأولمبي العراقي يتوجه اليوم إلى ليون الفرنسية للاستعدادات النهائية

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، راضي شنيشل، يوم الجمعة، أنه سينهي آخر وحدة التدريبية في معسكره التحضيري بمدينة بيارتز الفرنسية، ويتوجه بعدها إلى مدينة ليون.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، في اتصال هاتفي من فرنسا "أكملنا معسكرنا القصير في مدينة بيارتز الفرنسية والذي تخلل مباراة ودية استفدنا منها أمام المنتخب المصري"

وأضاف أن "وفد المنتخب الاولمبي سيتوجه اليوم إلى مدينة ليون الفرنسية لاستكمال التدريبات استعداداً للمواجهة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم يوم 24 من الشهر الجاري أمام منتخب أوكرانيا، بينما سنلاقي الأرجنتين يوم 27، والمغرب يوم 30 من الشهر الجاري".

وكان المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، خسر أمس الأول الأربعاء أمام نظيره المصري بنتيجة 2-1 في مباراة ودية جرت بملعب إنجلييت الفرنسية في مباراة استعدادية قبل الدخول في المنافسات الرسمية لأولمبياد باريس.