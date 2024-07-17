الأولمبي العراقي لكرة القدم يخسر ودياً أمام نظيره المصري

شفق نيوز/ خسر المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره المصري في مباراة ودية جرت بمدينة إنجلييت الفرنسية في مباراة استعدادية قبل الدخول في المنافسات الرسمية لأولمبياد باريس.

وجرت المباراة في ملعب إنجلييت عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت العاصمة بغداد، وانتهت لصالح المنتخب المصري بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأولمبي المصري بهدف دون رد، جاء عن طريق اللاعب إبراهيم عادل.

وفي الشوط الثاني سجل الأولمبي العراقي هدف التعديل عن طريق زيد تحسين عند الدقيقة 53، وأضاف الأولمبي المصري هدفه الثاني في الدقيقة 65 سجله عن طريق نفس اللاعب إبراهيم عادل.

وتأخر وقت انطلاق المباراة 15 دقيقة بسبب تأخر وصول المنتخب الأولمبي المصري.

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.