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اكرم سلمان: المنتخب بحاجة لمدرب ملم بخفايا الكرة العراقية وستكون مهمته صعبة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-08T11:28:50+0000
اكرم سلمان: المنتخب بحاجة لمدرب ملم بخفايا الكرة العراقية وستكون مهمته صعبة

شفق نيوز/ ذكر مدرب المنتخب الوطني السابق اكرم سلمان ان الكرة العراقية في وضع لا تحسد عليه، مشيرا الى ان المنتخب العراقي يمر حاليا بأصعب ظروفه وانه بحاجة لمدرب ملم يعلم كل خفايا الكرة العراقية.

وقال أكرم سلمان لوكالة شفق نيوز؛ إن "وضع المنتخب غير مطمئن ويتأهل لكأس العالم اصبح صعبا بعد النتائج غير الطيبة التي خرج بها منتخبنا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

واضاف سلمان؛ ان "وقت المباراتين المقبلتين قصير وأن أي نتيجة سلبية أو خطا يكلف المنتخب الكثير بل يؤدي الى تاكيد خروجنا بشكل رسمي".

ورأى أن "المدرب المقبل سيعاني من قيادته الفريق لقصر الوقت ولحين خوض مباراتيه أمام الإمارات وسوريا لاسيما وأن اللاعبين والمدرب بحاجة الى وقت للتأقلم والانسجام مابينهم".

وأضاف ان "عمل المدرب الجديد لن يكن سهلا كما يعتقد البعض بل ستكون المهمة صعبة"، موضحا انه "المدرب يحتاج فترة طويلة بغية خلق الانسجام ما بين الجهاز الفني واللاعبين في سبيل أن يكون ذلك اختصاراً للوقت لاسيما وان منتخبنا غير مستقر وشهد تغييرات عديدة ولهذا لا يتمكن اي مدرب من القيادة المنتخب بسهولة".

وشدد سلمان على ان "المهمة بحاجة لمدرب ملم بكل شيء وان لا تدخل باختياراته اي مصلحة ولا عاطفة ولابد من تحقيق نتيجة تخدم المنتخب في آخر فرصة له".

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