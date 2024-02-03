"اكتمل العدد".. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس آسيا

شفق نيوز/ اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023، بعد فوز منتخب قطر على نظيره أوزبكستان بركلات الترجيح (3-2).

وضرب العنابي، موعدًا ناريًّا في نصف نهائي البطولة الآسيوية، مع إيران التي أطاحت باليابان من دور الثمانية.

وكان منتخب الأردن قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، كأول المنتخبات المتأهلة بعد الفوز على طاجيكستان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ 8.

واستطاع منتخب كوريا الجنوبية تحقيق فوز درامي أمام أستراليا بنتيجة 2-1، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

ونجح منتخب إيران في الفوز على اليابان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ليتأهل إلى دور نصف النهائي.

لقاءات دور نصف نهائي كأس آسيا:

1- الأردن VS كوريا الجنوبية

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت بغداد .

2- إيران VS قطر

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، في تمام الساعة 6مساء بتوقيت بغداد.