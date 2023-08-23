اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لنهائي بطولة الجمهورية لكرة القدم بفوز كربلاء والنجف

شفق نيوز/ بلغ منتخبا كربلاء والنجف الدور الحاسم في بطولة الجمهورية لكرة القدم، يوم الأربعاء، حيث حجزا الصدارة والوصافة لمجموعة الفرات الأوسط.

وفاز منتخب كربلاء على منتخب المثنى بهدف دون رد، بينما فاز منتخب النجف على منتخب بابل بهدفين لهدف واحد.

واكتمل بنتائج اليوم عقد المنتخبات التي تأهلت إلى النهائيات وهي منتخبات، صلاح الدين، ونينوى، وواسط، وميسان، وأربيل، وكركوك، والنجف، وكربلاء، ومنتخب بغداد الكرخ، ومنتخب بغداد الرصافة.