اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى الدوري المُمتاز لكرة الصالات

شفق نيوز/ حسمت أربعةُ أندية من دوري الدرجةِ الأولى لكرةِ الصالات مقاعدَ تأهلها إلى الدوري المُمتاز لموسم 2023-2024، إذ استطاعت فرقُ (القوة الجوية والموارد المائيّة) التأهلَ عن المجموعةِ الأولى التي جرت أحداثها في بغداد، في حين تمكنَ نادي الدفاع الجوي ونظيره نادي نينوى من التأهل عن المجموعةِ الثانية التي استضافتها مدينة كربلاء.

وسيقابل فريقُ القوة الجوية نادي نينوى، ويلعب المواردُ المائيّة أمام الدفاع الجوي، في الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الاولى.

وكانت لجنةُ كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قد قررت صعودَ الأندية الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي إلى الدوري المُمتاز موسم 2023 /2024، وذلك بعد المُستوى الفنيّ المميز الذي شهدته الأدوارُ النهائيّة لدوري الدرجةِ الأولى، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت من أجل اتساع رقعةِ اللعبة لما فيها من فائدةٍ فنيةٍ كبيرةٍ تنعكسُ بالإيجابِِ على ارتفاع عددِ الفرق المشاركة، وقوة المُنافسةِ في الدوري المُقبل.