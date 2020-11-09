اكتمال إجراءات انضمام الأرجنتيني ماكسي إلى الديوانية

شفق نيوز/ اعلن نادي الديوانية الذي يلعب في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين اكتمال إجراءات انضمام الأرجنتيني ماكسي رولن إلى صفوف الفريق.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الديوانية الرياضي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات الإدارية لانتقال المحترف الأرجنتيني ماكسي رولن الى صفوف الأحمر الديواني اكتملت بعد إنهاء بعض الإشكالات الإدارية التي منعته من المشاركة في الجولات الثلاثة الأولى من الدوري الممتاز".

وأضاف أن ماكسي سيكون جاهزا لارتداء قميص الديوانية في المناسبات القادمة وسعيه وبالتعاون مع زملائه اللاعبين لتقديم أفضل مستوى لتحقيق النتائج الإيجابية.