سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اكتمال إجراءات انضمام الأرجنتيني ماكسي إلى الديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-09T15:45:54+0000
اكتمال إجراءات انضمام الأرجنتيني ماكسي إلى الديوانية

شفق نيوز/ اعلن نادي الديوانية الذي يلعب في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين اكتمال إجراءات انضمام الأرجنتيني ماكسي رولن إلى صفوف الفريق.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الديوانية الرياضي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات الإدارية لانتقال المحترف الأرجنتيني ماكسي رولن الى صفوف الأحمر الديواني اكتملت بعد إنهاء بعض الإشكالات الإدارية التي منعته من المشاركة في الجولات الثلاثة الأولى من الدوري الممتاز".

وأضاف أن ماكسي سيكون جاهزا لارتداء قميص الديوانية في المناسبات القادمة وسعيه وبالتعاون مع زملائه اللاعبين لتقديم أفضل مستوى لتحقيق النتائج الإيجابية.

related

فوز أمانة بغداد على نفط ميسان وأربيل يعود من الديوانية بنقطة

Date: 2019-05-22 18:05:20
فوز أمانة بغداد على نفط ميسان وأربيل يعود من الديوانية بنقطة

فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي

Date: 2019-06-19 19:12:27
فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي

فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

Date: 2019-06-20 12:46:22
فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

Date: 2019-07-24 19:05:46
تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

انتصارات للقوة الجوية والكرخ والقاسم ونفط الوسط بافتتاح الدوري العراقي

Date: 2019-09-18 17:55:10
انتصارات للقوة الجوية والكرخ والقاسم ونفط الوسط بافتتاح الدوري العراقي