اكتفى بالغرامة المالية فقط.. اتحاد الكرة يقبل استئناف نادي الكرمة على "عقوبته"

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم العراقي، يوم الجمعة، قبول اعتراض نادي الكرمة على قرار لجنة الانضباط، وقررت تعديل القرار عبر الاكتفاء بفرض غرامة مالية "مضاعفة" فقط.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الاستئناف، اجتمعت برئاسة عبد الحسين كاطع جبر ونائب الرئيس عبدالكريم كامل جاسم وعضوية كل من عباس عبد الحسين حميد واحمد خرباط عبدالسيد، وناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الكرمة الرياضي على قرار لجنة الانضباط بالعدد 50 في 5 آذار/ مارس، وبعد الاطلاع على الاوليات الخاصة بالدعوى تقرر قبولها من الناحية الشكلية".

وأضاف أنه "بعد استدعاء كافة اطراف القضية وتدوين افاداتهم امام لجنة الاستئناف علية قررت اللجنة، تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 50، وفرض غرامة مالية على نادي الكرمة الرياضي 10 ملايين دينار عراقي استنادا لأحكام المادة 49/1/2/أ من لائحة الانضباط 2024-2025".

وكانت لجنة الانضباط قررت يوم 5 اذار/ مارس الحالي، معاقبة نادي الكرمة على خلفية اثارة الاهازيج النابية على حكم المباراة وأيضا بعد صافرة النهاية قام بعض من الجمهور برمي قناني المياه على الحكام اثناء دخولهم الى غرف الملابس، مما أدى الى خدش بسيط في وجه الحكم، في لقاء الكرخ والكرمة ضمن منافسات دوري النجوم التي انتهت للكرخ 1-0.

وتضمنت العقوبة السابقة، حرمان جماهير نادي الكرمة من الدخول الى ارضهم المفترضة (مباراة واحدة)، وفرض غرامة مالية على النادي قدرها 5 ملايين دينار عراقي.