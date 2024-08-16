اكاد عنكاوا يحقق فوزا مستحقاً على افروديت وغدا مباراتان في دوري السلة النسوي

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء التي تستضيفها اربيل.

وحقق فريق اكاد عنكاوا فوزا مستحقا على فريق افروديت بنتيجة 78 - 66 نقطة جرت المباراة مساء اليوم في قاعة اكاد عنكاوا.

وتقام يوم غد السبت مباريات الدور الرابع بإقامة مباراتين تجمع الأولى افروديت وسنحاريب وتجمع الثانية اكاد عنكاوا مع غاز الشمال.

وفي المباراة الاولى الي جرت عصر اليوم فاز نادي غاز الشمال على نادي سابيس في المباراة الأولى بنتيجة 59-79 نقطة لحساب مباريات دوري السيدات الممتاز.