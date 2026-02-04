اكاد عنكاوا العراقي يخسر من الوصل الاماراتي ببطولة الكرة الطائرة العربية

شفق نيوز- أبو ظبي

خسر سيدات نادي أكاد عنكاوا العراقي، يوم الأربعاء، أمام نظيراتهن سيدات نادي الوصل الإماراتي بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد، ضمن منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب العربية الثامنة للأندية ، المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرت المباراة عند الساعة الثالثة عصراً على قاعة نادي الشارقة الرياضي وانتهت الاشواط لصالح الوصل كما يلي: 17 - 25 ، 25-22، 25-21، 25-22

وتقام بطولة دورة الألعاب العربية للأندية الثامنة، في امارة الشارقة بدولة الامارات للفترة من 2 ولغاية 12 شباط الجاري في إمارة الشارقة، بمشاركة أندية تمثل ست دول عربية.

وكان نادي أكاد عنكاوا الرياضي عزز صفوفه بالتعاقد مع لاعبتين محترفتين، هما الروسية آنا ميركوريفا والإيرانية مائدة أصفهاني، بهدف دعم الفريق ورفع مستوى الأداء استعداداً للمشاركة في البطولة.