اكاديمية دنماركية تفتتح مدرسة رياضية في الفلوجة لطي "صفحة الحرب"

شفق نيوز / افتتحت الأكاديمية الرياضية الدنماركية، اليوم السبت، مدرسة رياضية في قضاء الفلوجة، شرقي الرمادي، وفيما بيّنت أنها تسعى لمساعدة الشعوب من "مشاكل أمنية"، أكد مسؤول محلي استمرار التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية للارتقاء بمستوى الواقع الرياضي.

وقال مدير شباب ورياضة الانبار، عماد المشهداني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الاكاديمية الرياضية الدنماركية افتتحت، مدرسة رياضية في قضاء الفلوجة شرقي محافظة الأنبار العراقية، وتضم مختلف الفئات العمرية، بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم".

وأضاف المشهداني، أن "المدرسة تعد الرابعة من نوعها في العراق، اذ سبق ان تم افتتاح ثلاث مدارس دنماركية اخرى بثلاث محافظات عراقية".

من جهته قال قائممقام قضاء الفلوجة، جمعة المحمدي، إن "المدرسة افتتحت على أرض ملعب نادي الفلوجة الكبير، ويتم من خلالها العمل على تأهيل وتطوير قدرات الفئات العمرية الراغبة بالتسجيل في المدرسة".

وأضاف المحمدي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "العمل متواصل بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية للعمل على تقديم أفضل الخدمات واحتياجات شباب المدينة والمحافظة عموماً، للارتقاء بمستوى الواقع الرياضي في المحافظة".

من جانبها قالت ممثلة الأكاديمية الدنماركية، فاني ديربيرك، إنه "تم افتتاح المدرسة في الأنبار كوننا نعلم بأن المحافظة كانت قد شهدت معارك ونزاعات ضد الارهاب، وبرنامجنا الاساسي هو مساعدة الدول التي تعاني شعوبها من مشاكل أمنية سابقة أو حالية".

وأضافت ديربيرك في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الهدف من إفتتاح الاكاديمية هي دعم المواهب الرياضية للفئات العمرية كافة الراغبة بتطوير مهاراتها، وطي صفحة الارهاب والحرب وما شابه ذلك"، مبينة أن "هنالك برامج مستقبلية أخرى سيتم العمل عليها في المستقبل القريب، لمساعدة الشباب اكثر بمجالات اخرى غير كرة القدم".

وتابعت ممثلة الاكاديمية الدنماركية بالقول "نهتم بالشباب العراقي، كونهم ينهون الدراسة دون ايجاد فرص عمل، وهدفنا ان نجعلهم يعتمدون على أنفسهم من خلال ايجاد مشروع خاص بهم".